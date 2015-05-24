Євробачення-2015: перемогла Швеція, Росія - на 2 місці (фото, відео)

Цього року в фіналі Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, який пройшов у Відні, переміг виконавець від Швеції (Монс Зелмерлев) з піснею "Heroes" (365 балів).

На другому місці - Росія - Поліна Гагаріна ("A Million Voices").

На третьому місці - Італія - Il Volo ("Grande Amore")

Максимальну кількість балів російська співачка Поліна Гагаріна отримала від Білорусі (12), Німеччини (12), Азербайджану (12), Вірменія (12), Естонії (12 балів). Більшість країн-учасниць дали російської представниці 8-10 балів.

Країнами, які не дали представниці РФ жодних балів, стали Литва та Сан-Марино.

Нагадаємо, після другого півфіналу букмекери оголосили фаворитів конкурсу. Відразу дві авторитетні світові букмекерські контори Bwin і William Hill прогнозують перемогу учаснику від Швеції Монсу Зелмерлеву, друге місце віддають групі Il Volo з Італії, а третє - Гаю Себастьяну з Австралії.