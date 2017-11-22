На Сумщині судитимуть екс-лікаря психлікарні, яка до смерті закатувала чотирьох людей

Колишнього головного лікаря психіатричної лікарні на Сумщині, внаслідок протиправних дій якої померло четверо пацієнтів, можуть засудити до восьми років позбавлення волі. Такий обвинувальний акт до суду направила Прокуратура Сумської області, повідомляє прес-служба відомства.

Читайте такожУ Львівській психлікарні виявили факти незаконного тримання хворихКолишньому головному лікарю комунального закладу "Обласна спеціалізована психіатрична лікарня № 2" Лілії Неофітній інкримінують залишення в небезпеці та катування холодом пацієнтів установи, а також підбурювання колег до протиправних дій.

На початку року було проведено ексгумацію семи трупів пацієнтів цієї лікарні, які померли в грудні 2016 року нібито від серцево-судинної недостатності, набряку головного мозку чи інтоксикації.

Висновками судово-медичних експертиз встановлено, що патологоанатомічне дослідження трупів взагалі не проводилося, складені документи підроблені, причиною смерті п’яти пацієнтів є гостра гнійна пневмонія.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з листопада 2016 року по січень 2017 року у відділеннях лікарні, де перебували померлі пацієнти, температура була неприпустимо низькою (від 10 до 18 градусів при встановленій нормі – 20 градусів за шкалою Цельсія).

Проте головний лікар, розуміючи негативний вплив таких показників температурного режиму на здоров'я пацієнтів, оскільки вона майже 14 років працювала пульмонологом, не вживала будь-яких дієвих заходів щодо вирішення даної ситуації.

"За наявною інформацією, головний лікар ставилась до пацієнтів лікарні як до неповноцінних членів суспільства", – зазначають в прокуратурі.

Загалом, у зазначений період на лікуванні в закладі перебувало 453 особи, які потерпали від холоду, смерть чотирьох з них пов'язана з порушенням температурного режиму в лікарні.

"Розуміючи невідворотність покарання за залишення без допомоги хворих, які перебували у небезпечному для життя стані та були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження, обвинувачена, користуючись особистими зв’язками, підбурила лікаря-патологоанатома внести до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо причин смерті пацієнтів", – зазначають прокурори.

Дії колишнього керівника закладу кваліфіковано за ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 135 і ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу ("катування, тобто умисне заподіяння фізичного чи морального страждання шляхом мучення з метою дискримінації"; "залишення в небезпеці, що спричинило смерть"; "підбурення до складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів").

Судитимуть також і лікаря-патологоанатома, яка, не провівши належним чином розтин трупів, за вказівкою колишнього головного лікаря внесла до медичної документації завідомо неправдиві відомості про патологоанатомічний діагноз та клінічно-патологоанатомічний епікриз, чим сприяла приховуванню злочинних дій головного лікаря психіатричної лікарні.

Лікарю-патологоанатому інкриміновано вчинення злочинів за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 135 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу ("пособництво у завідомому залишенні без допомоги осіб, які перебувають в небезпечному для життя стані"; "складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів").

Обвинуваченим загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.