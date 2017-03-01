На Сумщині затримано головного лікаря психлікарні за підозрою в катуванні пацієнтів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, сьогодні, 1 березня, головному лікарю вручене повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 127 (катування, тобто умисне заподіяння фізичного чи морального страждання шляхом мучення з метою дискримінації) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило смерть) КК України.

Наразі підозрювана затримана, прокуратура вже готує клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«За ініціативи прокуратури області в рамках кримінального провадження проведено ексгумацію семи трупів пацієнтів КЗ «Обласна спеціалізована психіатрична лікарня № 2», які померли в грудні 2016 року. Згідно з історіями хвороб вказаних осіб та долучених до них актів патологоанатомічного дослідження, п’ять пацієнтів нібито померло від серцево-судинної недостатності, один від набряку головного мозку, іще один – від інтоксикації», – йдеться у повідомленні.

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Однак, згідно з офіційними результатами проведеної ексгумації та висновками судово-медичних експертиз, встановлено, що патологоанатомічне дослідження тіл взагалі не проводилось, складені документи підроблені, причиною смерті п’яти пацієнтів є гостра гнійна пневмонія, зумовлена тривалим перебуванням у приміщенні з пониженою температурою. Це особи віком від 34 до 69 років, які перебували на добровільному лікуванні.

Окрім того, проведено також ексгумацію тіла 28-річної жінки, яка померла ще в лютому 2016 р., відповідно до свідоцтва про смерть, від інтоксикації. Встановлено, що патологоанатомічне дослідження спеціаліст провів поверхово, на тілі виявлені тілесні ушкодження у вигляді перелому всіх ребр з обох сторін та черепно-мозкової травми з крововиливом всередину. Зазначені тілесні ушкодження утворились за декілька днів до смерті та перебувають у причинному зв’язку зі смертю.

«З показів свідків та журналів обліку температури, вилучених у ході слідства, з листопада 2016 р. по січень 2017 р. у відділеннях лікарні, де перебували померлі пацієнти, температура була неприпустимо низькою (від 10 до 18 градусів, при нормі – 20 градусів за шкалою Цельсія), проте головний лікар не вживала будь-яких дієвих заходів щодо вирішення даної ситуації. Загалом, у зазначений період на лікуванні в закладі перебувало 415 пацієнтів, які потерпали від незадовільних умов, зокрема низької температури, внаслідок чого п’ять з них померли», – зазначає прес-служба відомства.

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Водночас, у рамках кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документації управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації, Головного управління статистики в області, управління майном Сумської обласної ради, обласного клінічного психоневрологічного диспансеру, проведено обшуки в трьох відділеннях патологічної анатомії, за місцем мешкання головного лікаря, його заступника з медичних питань та старшої медичної сестри психіатричної лікарні №2. Під час проведення вказаних слідчих дій вилучено речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до зібраних доказів прокуратура вже готує повідомлення про підозру ще кільком особам, які сприяли або причетні до вказаних протиправних дій.

Досудове розслідування триває. Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.