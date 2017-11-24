Щотижня в Україні нелегально продають близько тисячі нових iPhone X - експерти

Щотижня в Україні нелегально продають близько тисячі нових iPhone X. Прибуток "тіньовиків" на тиждень становить 20 мільйонів гривень, йдеться у сюжеті "Секретних матеріалів".

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3 листопада у всьому світі стартували продажі флагмана компанії Apple - iPhone X. Однак Україна в 50 країн, де легально продають новий смартфон не входить. Експерти очікують, що офіційно продажі в Україні почнуться до кінця року. Проте в магазинах телефони вже давно продають з-під прилавка

Згідно з експертною оцінкою, щотижня в Україні нелегально продають до тисячі штук нових iPhone X в обхід фіскальної та митної служби. За підрахунками експертів, з продажу одного телефону "тіньовики" заробляють близько 20 тисяч гривень. Таким чином, тижневий прибуток продавців контрабанди становить 20 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше українець намагався незаконно вивезти з Туреччини 43 iPhone X. Правоохоронці вилучили понад 40 телефонів Apple iPhone X вартістю майже 1,3 мільйона гривень.