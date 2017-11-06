Українець намагався незаконно вивезти з Туреччини 43 iPhone X (фото)

14:44, 06 листопада 2017
Інциденти
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Правоохоронці вилучили понад 40 телефонів Apple iPhone X вартістю майже 1,3 мільйона гривень.

ДПСУ

У міжнародному аеропорту «Одеса» правоохоронці вилучили понад 40 телефонів Apple iPhone X вартістю майже 1,3 млн грн. Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону, у понеділок, 6 листопада, спільною групою у складі прикордонників, представників СБУ та митниці не допущено незаконне переміщення iPhone X.

«Під час оформлення пасажирів авіарейсу «Стамбул-Одеса» у громадянина України в сумці виявлені мобільні телефони Apple iPhone X в кількості 43 штук і 25 чохлів до них», - розповіли в прес-службі.

ДПСУ

Відзначається, що телефони вилучені для прийняття правового рішення. Попередня вартість товару – 1,28 млн грн. Проводяться відповідні оперативні заходи.

Як повідомляв УНІАН, у Apple попередили про можливе вигоряння дисплеїв iPhone X. "Вигоряння" являє собою дефект, коли на екрані залишаються сліди старих зображень після появи нових.

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Теги: #контрабанда iPhone X#вивезли iPhone X