Російський актор, який воює за Україну, тимчасово залишив фронт (відео)
12:19, 25 листопада 2017Суспільство
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Фронт тимчасово не дорахувався бійця Пашиніна, йдеться у відео.
Відомий російський актор Анатолій Пашинін, який воює на боці України в зоні АТО, тимчасово залишив фронт. Про це свідчить відео Дмитра Корчинського на його сторінці у Facebook.
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Як з'ясувалося, Пашинін знімається у фільмі "Посттравматична рапсодія".
"Хлопці знову без мене зроблять там купу подвигів, їм дадуть ордени", - пожартував актор про свій від'їзд із зони АТО.
Як повідомляв УНІАН, російський актор Анатолій Пашинін, який перебрався до України, служить добровольцем української армії на Донбасі.
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