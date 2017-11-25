Російський актор, який воює за Україну, тимчасово залишив фронт (відео)

Відомий російський актор Анатолій Пашинін, який воює на боці України в зоні АТО, тимчасово залишив фронт. Про це свідчить відео Дмитра Корчинського на його сторінці у Facebook.

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Як з'ясувалося, Пашинін знімається у фільмі "Посттравматична рапсодія".

"Хлопці знову без мене зроблять там купу подвигів, їм дадуть ордени", - пожартував актор про свій від'їзд із зони АТО.

Як повідомляв УНІАН, російський актор Анатолій Пашинін, який перебрався до України, служить добровольцем української армії на Донбасі.