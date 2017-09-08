Російський актор Пашинін, що воює за Україну, "воскрес" після істерики росЗМІ: наказу помирати не було (аудіо)

15:25, 08 вересня 2017
Війна
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Пашинін заявив, що "наказу вмирати не було". А росЗМІ, тим часом, навіть попросили Пореченкова прокоментувати смерть актора.

Пашинін спростував повідомлення російських пропагандистів / facebook.com/andriy.tsaplienko

Російські ЗМІ з посиланням на заяву бойовика Назара Прилєпіна повідомили про смерть актора Анатолія Пашиніна, який воює в АТО.

"Зі мною все добре", — сказав актор в коментарі InfoResist.

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Пашинін додав, що наказу вмирати не було. "Наказу командування померти у мене не було, тому все в порядку, я живий", — заявив боєць ДУК Анатолій Пашинін.

Варто зазначити, що фейку про загибель Пашинина повірили російські ЗМІ і вже по всіх телеканалах це обговорюють. Запросили коментувати навіть Михайла Пореченкова.

Як повідомляв УНІАН, російський актор Анатолій Пашинін, який перебрався в Україну, служить добровольцем української армії на Донбасі.

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Теги: #Пашинін в АТО#Пашинін на боці України#Пашинін про смерть