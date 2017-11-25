Жителі Донбасу більше не хочуть від'єднуватися від України - соціолог

Жителі Донбасу на контрольованих територіях більше не хочуть від'єднуватися від України.

Про це на Круглому столі "Повернення окупованих територій Донбасу. Український план" заявила Ірина Бекешкіна, директор Фонду "Демократичні ініціативи", передає DT.UA.

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За її інформацією, ще на початку 2015 році 35% населення цих регіонів хотіла приєднатися до Росії. А вже в липні від них залишилося 5%, й надалі ця цифра не зростала.

"Російський вектор зламався. Люди розчарувалися в Росії. Підтримувати самостійність якихось "ДНР" або "ЛНР" взагалі ніхто не хоче, принаймні до нашої вибірки такі не потрапили. Їхні прихильники, можливо, просто відмовляються брати участь в опитуваннях. Адже раніше про це йшлося, тому є підстави говорити про зрушення", - зазначила соціолог.

Раніше Бекешкіна розповідала, що, згідно з опитуванням, 70% респондентів готові на компроміси заради миру на сході України, але тільки 18% виступають за мир будь-якою ціною, і стільки ж підтримують силове звільнення сходу України.