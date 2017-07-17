70% українців готові на компроміси задля миру на Донбасі - опитування

70% респондентів готові на компроміси задля миру на сході України, але лише 18% виступають за мир будь-якою ціною, і стільки ж підтримують силове визволення сходу України.

Про це на презентації соціологічного дослідження "Громадська думка стосовно непідконтрольного Донбасу: що змінилось?" заявила директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

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За її словами, дослідження показало, що абсолютна більшість населення України (70%), як і рік тому, вважає, що для досягнення миру на Донбасі можна йти на компроміси, однак тільки 18% згодні йти на будь-які поступки задля встановлення миру, а понад половини опитаних вважають, що не усякі компроміси прийнятні. Встановлення миру на Донбасі силовим шляхом бачать 18% опитаних. Готовність до компромісів знижується зі збільшенням віддаленості від військових дій. Так, готовність йти на будь-які компроміси задля миру демонструє кожен четвертий респондент на Сході, а на Заході України лише кожен десятий.

На думку респондентів, найбільш дієвими серед запропонованих рішень задля встановлення миру на Донбасі є міжнародний тиск на Росію, з тим аби вона відмовилась від втручання у конфлікт на Донбасі (38%), та успішна відбудова нормального життя на підконтрольній території Донбасу (28%). Якщо порівняти з минулим роком, то зменшилась кількість осіб, які вважають, що для встановлення миру потрібно припинити фінансування цих територій (з 20% до 11%), визнати російську мову другою державною (з 11% до 5%) та впровадити федеративний устрій в Україні (з 7,5% до 5%).

Бекешкіна підкреслила, що українці все менше розглядають мовне питання та федеративний устрій як ті фактори, що дійсно впливають на ситуацію на Сході країни і в державі в цілому і є ключовими для встановлення миру.

Дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова з 9 по 13 червня 2017 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Для порівняння наводяться дані загальнонаціонального дослідження громадської думки населення України, яке провів Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 19 жовтня 2015 року, та дані дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва й соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 11 по 16 травня 2016 року.