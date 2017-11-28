Клімкін пообіцяв українцям безвіз зі ста країнами за два роки

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що за два роки українці зможуть їздити до близько 100 країн без віз або за спрощеними візами. Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав під час VIIІ Національного експертного форуму "Україна: у прагненні до рівноваги".

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"Давайте подивимося, скільки у нас було країн з безвізовим режимом або спрощенням візового режиму три роки тому, і скільки зараз. Я вважаю, що з тим, що ми зараз ведемо переговори щодо безвізового режиму або його спрощення з понад 20 країнами, в принципі, українці роки за два приблизно, а може навіть менше, будуть здатні їздити, – і до нас будуть їздити приблизно зі 100 країн. І це не гасло", - сказав Клімкін.

"Якщо ви подивитеся наше місце в цьому умовному рейтингу відкритості, то ми вже знаходимося десь у третьому десятку, але будемо рухатися далі. Тобто в плані відкритості ми якраз так просунулися, як багато інших країн за визначенням не змогли зробити", - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, за два місяці безвізом скористалися майже 6 мільйонів українців, в основному - трудові мігранти.