ЗМІ: За два місяці безвізом скористалися майже 6 мільйонів українців, в основному - трудові мігранти

З літа цього року, як тільки кордон України та ЄС став "прозорим", через нього пішов у напрямку зі сходу на захід посилений потік людей. За два останніх місяці літа таких "мандрівників" набралося майже 6 млн - і це в півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, пише Новое время.

Якщо в липні 2016-го з України в країни ЄС, за даними Держприкордонслужби, проїхало 1,3 млн осіб, то в липні 2017-го - вже 2,9 млн. Тренд зберігся і в серпні - 1,5 млн і 2,8 млн відповідно.

Читайте такожСкандал у Польщі: власник супермаркету встановив перевірку для українців

Подібне подвоєння числа бажаючих побувати в країнах Євросоюзу, за ідеєю, мало б порадувати вітчизняних туроператорів. Однак не радує: приріст кількості туристів, які подорожують в європейські країни, за даними учасників ринку, виявився незначним. Іншими словами, більша частина співвітчизників, які скористалися безвізом - це трудові мігранти.

За даними Держприкордонслужби, за три місяці дії безвізу 57% українців, які відвідали територію ЄС, їхали в Польщу. При цьому такі привабливі з точки зору туризму країни, як Італію, Францію, Іспанію, Грецію, Хорватію офіційно відвідали лише 3,9% з усіх українців, які в'їхали в ЄС за літні місяці. Більше того, левова частка тих, хто подорожували до Польщі, обрали в якості транспорту автобуси або прикордонні маршрутки.

Формально безвізовий режим не повинен був змінити кількість українських трудових мігрантів. Адже він діє для поїздок, не пов'язаних з роботою на території ЄС. Але з ним стало легше перетнути кордон тим українцям, які шукають в Європі роботу, наприклад, у Польщі та Угорщині.

На думку народного депутата Анни Романової, все це вказує на те, що вільний доступ до Євросоюзу співвітчизники використовують переважно для пошуку роботи та працевлаштування. "Виходить, що він [безвіз] відкрив двері для масової трудової міграції українців", - нарікає представниця фракції Самопоміч.

"Кількість працівників з України після червня 2017-го значно зросла", - підтверджує слова українського парламентарія поляк Даніель Джевіт, ідеолог і директор сайту Pracadlaukrainy.pl, - порталу, який допомагає польським роботодавцям знайти українських співробітників. Він уточнює, що точної статистики немає, тому що працівники зі сходу мобільні - одні приїжджають на роботу, а інші вже вирушають додому.

"Але те, що українців у Польщі стало більше, відчувається скрізь: в автобусах, поїздах, магазинах, на будівництвах, у ресторанах", - додає Джевіт.

Трудові мігранти - непоганий бонус для економіки України: в минулому році вони надіслали сім'ям і близьким на батьківщину $8 мільярдів. А в 2017-му, за очікуваннями експертів, ця сума зросте на 20-25%.

“Безвиз дуже невигідний державній системі. Він посилив відтік трудових ресурсів", - сказав виданню керівник однієї з українських туристичних компаній. Винним у масової витоку робочих рук він вважає саме українську державу, яка не забезпечує гідним заробітком власних громадян.

Насправді для України є приємна сторона: легкість виїзду за кордон і тимчасова трудова міграція допоможуть знизити тиск на внутрішньому ринку праці.

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами проведеного нещодавно опитування, більше 60% українців не хочуть емігрувати в інші країни.