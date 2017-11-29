У Кривому Розі школяр тероризує цілий клас (відео)

У Кривому Розі цілий клас відмовляється ходити до школи через одного хлопчика. Усі учні 3-А класу в один голос скаржаться, що хлопець їх б'є та штрикає гострими предметами, декого душить.

Батьки вимагають, щоби з ним почав працювати шкільний психолог. Але мати хлопця написала категоричну відмову.

Як повідомляв УНІАН, у Києві школяра, який тероризував учнів і вчителів, соціальні працівники забрали від батька і бабусі та відвезли на реабілітацію.