У Кривому Розі школяр тероризує цілий клас (відео)
21:05, 29 листопада 2017Суспільство
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Хлопчик б'є, штрикає гострими предметами та душить дітей, які через нього відмовляються ходити до школи.
У Кривому Розі цілий клас відмовляється ходити до школи через одного хлопчика. Усі учні 3-А класу в один голос скаржаться, що хлопець їх б'є та штрикає гострими предметами, декого душить.
Батьки вимагають, щоби з ним почав працювати шкільний психолог. Але мати хлопця написала категоричну відмову.
Як повідомляв УНІАН, у Києві школяра, який тероризував учнів і вчителів, соціальні працівники забрали від батька і бабусі та відвезли на реабілітацію.
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