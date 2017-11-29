Київського школяра, який тероризував учнів і вчителів, відвезли на реабілітацію (відео)

Педагоги не могли впоратися з дуже агресивним учнем другого класу і навіть самі страждали від фізичного насильства з його боку. Батько дитини відмовлявся вирішити проблему. У результаті 29 листопада за Артуром прийшли соціальні працівники, повідомляє ТСН.

Хлопчика відвезли у реабілітаційний центр. Рішення про вилучення дитини прийняла спеціальна комісія.

Як повідомляв УНІАН, раніше було опубліковано шокуюче відео про те, як хлопчик тероризує всіх в школі. Наприклад, вранці він "обирав собі жертву", і наносив удари "обраному" навіть під час уроків. Коли вчителька або навіть мати одного з однокласників намагалися перешкоджати цьому, він відповідав на це ударами. Батьки розповіли, що їхні діти боялися ходити в школу через поведінку Артура, а поліція не реагувала на заяви. Батько і бабуся дитини стверджують, що він сам став жертвою цькування.