Зеленський заявив про закриття проекту "Свати" - ЗМІ

Студія "Квартал 95" припиняє роботу над телесеріалом "Свати", трансляція якого напередодні була заборонена Нацрадою.

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" заявив український шоумен Володимир Зеленський.

"Ми відмовляємося далі працювати з проектом "Свати". Я записав свій відеокоментар, який буде опублікований у Facebook. Там все сказано. Мені нічого більше додати. Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Дякую велике всім за підтримку", – заявив Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Державне агентство з питань кіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на всі сезони серіалу «Свати», знятого за участю російського актора Федора Добронравова, внесеного до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

22 листопада стало відомо, що СБУ прийняла рішення про заборону в'їзду строком на три роки російському акторові Добронравову. "Співробітники спецслужби задокументували, що росіянин неодноразово дозволяв собі антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема підтримував анексію Криму Росією. Правоохоронці також зафіксували численні відвідування Добронравовим тимчасово анексованого півострова з порушенням порядку, встановленого законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", - говорилося в повідомленні.

28 листопада Міністерство культури України внесло Добронравова в перелік осіб, які загрожують національній безпеці держави.