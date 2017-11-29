Заяви Зеленського не допомогли: Держкіно заборонило трансляцію в Україні серіалу "Свати"

Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу «Свати».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Держагентства України з питань кіно Пилип Іллєнко.

Напередодні Міністерство культури України внесло до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави, російського актора Федора Добронравова, зірку серіалу "Свати".

Читайте також"Лиходії, йдіть у ж...пу": Зеленський відреагував на скандал навколо "Сватів" (відео)

За словами заступника голови Держкіно Сергія Неретіна, після такого рішення прокатне посвідчення серіалу "Свати" в Україні має бути анульоване.

Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки України прийняла рішення про заборону в’їзду терміном на три роки Добронравову.

Згодом український шоумен, актор, зірка "95 Кварталу" Володимир Зеленський записав емоційне відеозвернення щодо можливої заборони серіалу "Свати" в Україні.