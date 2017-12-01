У Нікополі поліція провела обшуки у чоловіка, який підірвав гранати у суді

У Нікополі Дніпропетровської області поліцейські провели обшуки за місцем проживання чоловіка, який 30 листопада підірвав гранати у міському суді, та встановили автомобіль, яким він приїхав на засідання.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

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«Поліцейські провели обшуки за місцем мешкання 51-річного чоловіка та встановили автомобіль Mercedes Vito, на якому він приїхав на засідання суду та підірвав гранати», - йдеться у повідомленні.

Також у поліції зазначили, що в результаті вибухів 2 людини загинуло, ще 9 були травмовані. Наразі в лікарні перебувають 6 потерпілих – 2 підсудних, 2 співробітники поліції та 2 цивільні особи. Інші лікуються амбулаторно.

Наразі поліція проводить експертизи та необхідні слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада у суді м. Нікополя Дніпропетровської області під час слухання справи батько вбитого у 2016 році чоловіка підірвав дві гранати.

Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці, згодом у лікарні помер один із підсудних. Ще дев’ятеро людей постраждали.

Поліція відкрила кримінальне провадження за п. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

За даними правоохоронців, обвинувачені у подвійному вбивстві троє підсудних 10 лютого 2016 року здійснили у Нікополі напад, під час якого з автомата Калашникова було розстріляно двох чоловіків 25 і 30 років.