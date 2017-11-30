Кривавий вибух у суді в Нікополі: троє постраждалих у тяжкому стані

У міській лікарні Нікополя (Дніпропетровська обл.) наразі перебувають семеро осіб, поранених під час вибуху гранат суді.

Як повідомила УНІАН начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, троє з них – у важкому стані.

«Це двоє підсудних та одна цивільна жінка, яка на момент вибуху перебувала у приміщенні суду», - зазначила вона.

За словами Старчевської, ще двоє постраждалих переведено на амбулаторне лікування.

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Як повідомляв УНІАН, 30 листопада у міському суді Нікополя (Дніпропетровська обл.) під час слухання справи за фактом вбивства батько загиблого витягнув дві гранати й підірвав їх.

Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці. Осколкові поранення отримали семеро людей: троє підсудних, двоє працівників конвойної служби, співробітник суду та одна цивільна особа.

Пізніше прес-секретар ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська повідомила, що внаслідок вибуху у суді до лікарень потрапили 10 осіб. Згодом у лікарні від поранень помер один із підсудних.

Поліція відкрила кримінальне провадження за п. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.