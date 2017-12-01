В Одесі затримали слідчих, які обібрали підприємців на $120 тисяч

В Одесі затримано трьох слідчих поліції, які підозрюються в низці злочинів, у тому числі, в розбійному нападі, службовому підробленні й привласненні $120 тис., що належать підприємцям.

Читайте такожВ Одесі завершено розслідування щодо іноземця, який працював на російську спецслужбу Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, одеським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції було отримано інформацію про причетність окремих співробітників поліції до зазначених злочинів.

Оперативники встановили, що троє 29-річних правоохоронців - двоє старших слідчих і заступник начальника відділу слідчого управління одеської поліції, дізнались про групу осіб однієї з фірм, яка займається перевезенням грошових коштів в особливо великих розмірах на території Одеси. Тому зловмисники спланували напад на інкасаторів і заволодіння грошима.

Як уточнили в главку, спочатку зловмисники склали від імені вигаданої особи заяву про те, що співробітники фірми нібито виманили гроші у липового заявника, а також про те, що у них нібито є незаконна зброя.

«За цими сфальсифікованими даними слідчі поліції почали кримінальне провадження, до якого приєднали складений ними ж протокол допиту «потерпілого». У «документі» зазначалося, що інкасатори займаються ще й продажем вогнепальної зброї», - розповіли в главку.

Сфабриковані матеріали один зі слідчих узгодив із процесуальним керівником прокуратури Одеської області й отримав постанову на проведення обшуку автомобіля Subaru «зловмисників». Пізніше змовники із залученням бійців полку особливого призначення поліції Одеси в центрі міста, на вулиці Базарній, зупинили зазначений автомобіль. Поклали на землю водія й двох пасажирів, після чого провели обшук.

Поки спецназівці професійно виконували своє завдання - чатували «небезпечних озброєних злочинців», за їхніми спинами слідчі поклали на заднє сидіння автомобіля сумку зі зброєю. Тому під час заходів під протокол був «виявлений і вилучений» магазин, споряджений набоями до автомата Калашникова, всього - 57 набоїв, а також пістолет «Зоракі» із 8 набоями. При цьому змовники викрали з автомобіля інкасаторів дві сумки з $120 тис. й поклали їх у свою машину.

«Витратити викрадену іноземну валюту слідчі не встигли. Оперативники Одеського управління внутрішньої безпеки НПУ спільно з працівниками СБУ та прокуратури області затримали викритих капітанів поліції та провели санкціоновані обшуки за місцем їхнього проживання й у службових кабінетах змовників», - розповіли в управлінні.

Наразі слідчим поліції колегами з прокуратури Одеської області оголошено підозру за ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу ("службове підроблення"; "зловживання владою або службовим становищем"; "розбій"). Санкція найважчої з цих трьох статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Крім того, сьогодні Приморський районний суд Одеси відсторонив трьох поліцейських від виконання службових обов'язків.

За даними голови люстраційного комітету Одеської області Костянтина Цховребашвілі, операція із затримання проходила під керівництвом обласної прокуратури. Крім слідчих, «у справі» фігурують двоє прокурорів, причетність яких зараз встановлюється.