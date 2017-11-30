Суд в Одесі скасував заставу і помістив у СІЗО директора дитячого табору "Вікторія"

В Одесі суд скасував заставу і помістив в Одеський слідчий ізолятор директора оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» Петроса Саркісяна, де 15 вересня загинули три неповнолітні вихованки хореографічного колективу «Адель».

Читайте такожДиректора згорілого дитячого табору "Вікторія" відсторонили від посадиЯк передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 30 листопада, прийняв Апеляційний суд Одеської області.

У четвер суд розглядав клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Саркісяну, якому Приморський районний суд Одеси 14 листопада визначив заставу 128 тис. грн. Гроші були відразу внесено, підозрюваний вийшов на свободу і відразу був поміщений до лікарні.

Заслухавши доводи прокуратури, яка наполягає на продовженні запобіжного заходу на 60 діб і скасуванні застави, суд задовольнив це клопотання частково. Зокрема, постанову Приморського райсуду про можливість внесення застави 128 тис. грн скасовано, а Саркісяну продовжено термін тримання в СІЗО строком на 47 днів без права внесення застави.

Саркісяну наділи наручники прямо в залі суду. Заставу, внесену раніше одним із захисників Ігорем Карповим, буде йому повернуто.

Рішення оскарженню не підлягає.

Як зазначили в прес-службі прокуратури Одеської області, в судовому засіданні прокурор - процесуальний керівник Олег Хорсуненко довів суду, надавши докази, обґрунтованість підозри керівнику «Вікторії» в порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило страшну трагедію - загибель трьох дітей (ч. 2 ст. 270 КК України).

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент. В результаті пожежі загинули троє дівчаток.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки"), прокуратура - за ст. 367 ("службова недбалість") Кримінального кодексу.

У зв'язку з тим, що сталося, було затримано Саркісяна і виховательку Наталію Янчик, яка за функціональними обов'язками повинна відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу під поручительство народних депутатів.

3 жовтня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання колишнього віце-мера Одеси Зінаїди Цвірінько, якій того ж дня було повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвело до загибелі дітей. Чиновницю було звільнено за власним бажанням через кілька днів після трагедії. 11 жовтня суд обрав Цвірінько запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Приморський райсуд Одеси 14 листопада продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Саркісяну, але водночас визначив заставу 128 тис. грн, які майже відразу було внесено, а само фігуранта поміщено в лікарню.

20 листопада і 27 листопада Апеляційний суд Одеської області переносив засідання щодо скасування виходу Саркісяна із СІЗО під заставу. Його захист стверджував, що підозру висунуто необгрунтовано. 28 листопада суд відсторонив Саркісяна від займаної посади.