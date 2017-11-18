Росіянка попросила статус біженця в Україні через переслідування в РФ

19:02, 18 листопада 2017
Суспільство
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Згідно з інформацією відомства, наразі громадянку Росії пропущено через державний кордон і передано працівникам Державної міграційної служби.

На столичному центральному залізничному вокзалі громадянка Росії попросила статус біженки / фото УНІАН

У пункті контролю "Київ-пасажирський" на столичному центральному залізничному вокзалі громадянка Росії, яка прибула в Україну одним з потягів, попросила статус біженки через політичні переслідування на території Російської Федерації.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України.

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"Під час паспортного контролю росіянка звернулася до співробітників Державної прикордонної служби України із заявою про бажання отримати статус біженки. Під час спілкування росіянка повідомила, що є опозиційною активісткою і переслідується в Росії за свої політичні погляди", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією відомства, наразі громадянку Росії пропущено через державний кордон і передано працівникам Державної міграційної служби.

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Теги: #статус біженця#громадянка Росії#росіянка попросила статус біженки