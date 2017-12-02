Повінь на Шрі-Ланці: МЗС підтвердив загибель українця

16:37, 02 грудня 2017
Суспільство
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Раніше повідомлялося, що громадянина України змило водою біля популярного серед туристів міста Галле.

Шторм на Шрі-Ланці, ілюстрація / REUTERS

В результаті повені на Шрі-Ланці загинув українець. Про це в Twitter повідомив Консульський департамент Міністерства закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що на даний момент "приймаються першочергові і необхідні при таких обставинах заходи".

Нагадаємо, раніше стало відомо про постраждалого в Шрі-Ланці в результаті масштабного шторму "Окхі". На даний момент відомо про 26 загиблих, але їх кількість, за словами місцевої влади, може зрости.

Із зони дії шторму вже евакуювали тисячі людей.

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