Повінь на Шрі-Ланці: МЗС підтвердив загибель українця

В результаті повені на Шрі-Ланці загинув українець. Про це в Twitter повідомив Консульський департамент Міністерства закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що на даний момент "приймаються першочергові і необхідні при таких обставинах заходи".

Консул підтверджує загибель українця внаслідок шторму в Шрі-Ланці. Вживаються першочергові і необхідні за таких обставин заходь. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) December 2, 2017

Нагадаємо, раніше стало відомо про постраждалого в Шрі-Ланці в результаті масштабного шторму "Окхі". На даний момент відомо про 26 загиблих, але їх кількість, за словами місцевої влади, може зрости.

Із зони дії шторму вже евакуювали тисячі людей.