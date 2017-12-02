Повінь на Шрі-Ланці: МЗС підтвердив загибель українця
16:37, 02 грудня 2017Суспільство
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Раніше повідомлялося, що громадянина України змило водою біля популярного серед туристів міста Галле.
Шторм на Шрі-Ланці, ілюстрація / REUTERS
В результаті повені на Шрі-Ланці загинув українець. Про це в Twitter повідомив Консульський департамент Міністерства закордонних справ України.
У МЗС зазначили, що на даний момент "приймаються першочергові і необхідні при таких обставинах заходи".
Консул підтверджує загибель українця внаслідок шторму в Шрі-Ланці. Вживаються першочергові і необхідні за таких обставин заходь.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) December 2, 2017
Нагадаємо, раніше стало відомо про постраждалого в Шрі-Ланці в результаті масштабного шторму "Окхі". На даний момент відомо про 26 загиблих, але їх кількість, за словами місцевої влади, може зрости.
Із зони дії шторму вже евакуювали тисячі людей.
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