У Шрі-Ланці від повені загинув українець (відео)

У Шрі-Ланці унаслідок шторму "Окхі" загинуло 26 осіб, серед яких українець. Про це повідомили в уряді країни в суботу, 2 грудня.

Згідно з повідомленням, громадянина України змило водою неподалік від популярного серед туристів міста Галле, пише DW.

Шрі-Ланка потерпає від потужного шторму, який спричинив масштабні повені. За інформацією, пошкоджено близько 20 тисяч будинків переважно в західних та південних узбережних районах острова. Із зони лиха евакуйовані тисячі людей.

Крім того, у службі надзвичайних ситуацій Індонезії повідомили, що на індонезійському острові Ява щонайменше 25 осіб стали жертвами повеней та зсувів, спричинених потужним циклоном із сильними зливами.

Так, шторм "Чемпака" завдав значних руйнувань в окрузі Пачітан у центральній частині південного узбережжя острова. Зазначається, що сильний вітер та повінь пошкодили понад 1,7 тисячі будинків, з регіону евакуйовані понад дві тисячі місцевих мешканців.