Українські військові з двома вертольотами провели спільні тренування з есмінцем США

Сьогодні у Чорному морі Військово-Морські сили Збройних сил України провели спільні тренування типу PASSEX з есмінцем ВМС Сполучених Штатів Америки «Джеймс Уільямс». Як повідомили у прес-центрі Командування ВМС ЗСУ, з української сторони до заходів залучалися два вертольоти Ка-27.

«Мета заходу полягала у відпрацюванні взаємодії з кораблями країн-партнерів відповідно до стандартів НАТО, підвищенні рівня взаємосумісності та поглибленні співпраці», - йдеться у повідомленні.

Під час тренувань вертольоти морської авіації ВМС ЗСУ у непростих метеорологічних умовах відпрацювали, зокрема, елементи посадки на палубу американського корабля. Також учасники тренування провели навчання з протиповітряної оборони відповідно до стандартів НАТО, поінформували у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно українські бійці провели на Донбасі танкові навчання.