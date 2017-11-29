Українські бійці провели на Донбасі танкові навчання (відео)
22:01, 29 листопада 2017Війна
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Журналісти зняли унікальні танкові навчання на Донбасі.
Українські танкісти відведені з передової, але постійно тренуються на полігоні. Вчаться вони не лише їздити та стріляти, а й вести повноцінний танковий бій, повідомляє ТСН.
Як повідомляє УНІАН, за даними Міноборони, у вересні Росія намагалася залучити "сили" з Донбасу до навчань "Захід-2017".
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