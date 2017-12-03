Погаслі зірки: журналісти розповіли історії забутих поп-виконавців 90-х (відео)

Вони були на вершині успіху у 90-х, але щойно зникли з екранів – навіть фанати не знали, де їх шукати. Говорили, що хтось пішов на панель, спився і навіть помер.

Від Ель-Кравчука до Ані Лорак: як зірки 90-х спилися, скурилися і пішли по руках не фанатів. Чому відома поп-зірка з Черкас Наталя Лагода викинулася із вікна своєї квартири. Де опинився гурт The Вйо та чому українська поп-діва 90-х Ольга Юнакова сьогодні за безкоштовно розважає іспанців, та як відома фронтменша гурту «Аква Віта» продавала напої фанатам у літаку. Те, чого ви не знали про улюблених виконавців у сюжеті «Українських сенсацій».

Хіти Наталі Лагоди у 90-х грали на всіх базарах. Два роки тому вона померла від пневмонії у власному гаражі в окупованому Луганську в бідності і нікому не потрібна.

Мало хто знає, що Олег Лапоногов – учасник гурту «Табула Раса», 4 місяці прожив у церкві, аби зав’язати з наркотиками. Забутий Олексій Потехін з «Руки вверх!» сьогодні живе у маленькій квартирі в Москві. Почалися проблеми із психікою і у співака-мрії жінок 90-х Андрія Губіна – він постійно перебуває під наглядом лікарів.

У червні 2017 року всіх ошелешила смерть Олега Яковлева – колишнього «Іванушки». І хоч офіційною причиною смерті названа зупинка серця, друзі співака упевнені, що він роками труїв себе алкоголем і помер через ускладнення цирозу печінки.

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У 2013 році нестало Оксани Хожай – української супер-зірки 90-х – після чергової операції вона померла від рідкісної невиліковної хвороби.

Її подруга по сцені Ірина Філатова – вокалістка гурту «Аква-Віта» або «Жива вода» - щодня прогулюється вулицями міста Кропивницького з високо піднятою головою наче вишукуючи, хто її впізнає. Проте більше ніхто не просить автографів.

Майже чверть століття тому вона тріумфально зійшла на олімп вітчизняного шоубізу. Її пісні не сходили з перших сходинок хіт-парадів. 150 тисяч проданих альбомів, сотні концертів та армія фанатів. Подібними масштабними всеукраїнськими турами сьогодні можуть похвалитися такі улюбленці мільйонів, як Тіна Кароль та Океан Ельзи. Здавалося, весь світ біля її ніг і так буде завжди. Але сталося все інакше: блискуча кар’єра скінчилася близько 10 років тому.

У 90-х все було інакше: її пісні дівчатка співали перед дзеркалом у гребінець, а 20 років по тому повз неї байдуже проходять люди і навіть у провінційному містечку, яке вона прославляла, ніхто не згадає імені цієї зірки.

Це сьогодні пробитися на зоряний олімп допомагають талант-шоу. А 30 років тому на другій кнопці пульту щодня народжувалися майбутні селебріті – у програмі «Територія А». Тодішня «фабрика зірок» народила цілу хвилю популярної української музики: Ані Лорак, Наталя Могилевська, Олександр Пономарьов, Ольга Полякова і, навіть, Камалія.

Хто піснями, хто словами, а хто тілом – усі вражали українського глядача.

Проте жорсткий шоу-бізнес перемолов молодих артистів, наче у м’ясорубці. Витримали найталановитіші.