У Москві поховали екс-соліста гурту "Іванушки", кохана попрощалася з ним його піснею "Не плач" (відео)

На 40-й день з дня смерті колишнього соліста гурту "Іванушки International" Олега Яковлєва пройшов його похорон на Троєкуровському кладовищі.

Саме тут відбулася кремація тіла співака, який помер 29 червня в одній з московських лікарень, передає StarHit.

За словами обраниці артиста Олександри Куцевол, близько місяця вирішувалося питання з місцем розташування могили. Спочатку розглядали варіант Ваганьківського кладовища, але там не було ділянки для встановлення пам'ятника, тому це затягнуло процедуру.

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На похороні Яковлєва зібралися 20 осіб, лише близькі друзі й колеги артиста, серед яких був продюсер Ігор Матвієнко. Олександра повідомила, що їм не хотілося привертати загальну увагу до цієї події.

"Ми планували не афішувати цю подію", - заявила Куцевол, утримавшись від інших коментарів. Яковлєва проводили довгими оплесками.

Вранці у понеділок, 7 серпня, вийшла композиція Олега Яковлєва "Не плач", яку його цивільна дружина назвала своєрідним прощанням.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, зупинка серця стала причиною смерті колишнього соліста групи "Іванушки International" Олега Яковлєва.