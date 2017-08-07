У Москві поховали екс-соліста гурту "Іванушки", кохана попрощалася з ним його піснею "Не плач" (відео)
Близько місяця вирішувалося питання з місцем розташування могили екс-соліста гурту "Іванушки".
На 40-й день з дня смерті колишнього соліста гурту "Іванушки International" Олега Яковлєва пройшов його похорон на Троєкуровському кладовищі.
Саме тут відбулася кремація тіла співака, який помер 29 червня в одній з московських лікарень, передає StarHit.
За словами обраниці артиста Олександри Куцевол, близько місяця вирішувалося питання з місцем розташування могили. Спочатку розглядали варіант Ваганьківського кладовища, але там не було ділянки для встановлення пам'ятника, тому це затягнуло процедуру.
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На похороні Яковлєва зібралися 20 осіб, лише близькі друзі й колеги артиста, серед яких був продюсер Ігор Матвієнко. Олександра повідомила, що їм не хотілося привертати загальну увагу до цієї події.
"Ми планували не афішувати цю подію", - заявила Куцевол, утримавшись від інших коментарів. Яковлєва проводили довгими оплесками.
Вранці у понеділок, 7 серпня, вийшла композиція Олега Яковлєва "Не плач", яку його цивільна дружина назвала своєрідним прощанням.
40 днів. Прощальна пісня Олега Яковлєва "Не плач", автор слів і музики - Олег... Його перша і остання авторська пісня. Він написав її в кінці минулого року, а завершив роботу над нею в березні. Планували реліз на осінь, так як сумний трек, осінній... Ще напередодні запису Олег раптом передумав писати цю композицію, але саунд-продюсер Олександр Сахаров (спасибі йому ) наполіг "в цьому щось є", і Олег погодився) під час запису Саша також зауважив: "ми ж пишемо на століття.." - так і сталося - народилася пісня ***на століття*** "Не плач"... Олежик був дуже натхненний і збирався писати-писати-писати!! Свій стиль він окреслив так: "Я - чоловічий Земфир"))) "Ти навіть не знаєш, кого ти втрачаєш..." / ця фраза у фінальній версії сильно бентежила мене / але Олегу дуже подобалася......... і ще, в черговий раз, слухаючи пісню будинку, він ненароком сказав: "Ти думаєш, кому я присвятив цю пісню? тобі!" Прощався....... / "Я більше не боюся за тебе, ти нова вже без мене..." / Не плач! Прем'єра Apple Music @ http://apple.co/2vbHlIe iTunes @ http://apple.co/2vdwPPj Google Play @ http://bit.ly/2uybYEb Яндекс.Музика @ http://bit.ly/2hAJSXQ #олегяковлев #неплачь #прощання #прем'єра #вечнаяпамять @yakovlevsinger
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, зупинка серця стала причиною смерті колишнього соліста групи "Іванушки International" Олега Яковлєва.