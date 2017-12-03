Американський літак-розвідник пролетів поблизу окупованого Криму

Патрульний протичовновий літак Військово-морських сил (ВМС) США P-8A Poseidon в суботу, 2 грудня, провів розвідувальний політ поблизу окупованої Росією Криму, наголошується в моніторингових даних західних авіаційних ресурсів, повідомляє ZN.ua.

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"P-8A Poseidon США з бортовим номером 168437 і позивним PS026 вилетів з бази Сігонелла на Сицилії і протягом декількох годин курсував над акваторією Чорного моря, на південно-захід від Севастополя", - йдеться в повідомленні.

Маршрут польоту розвідника ВМС США після вильоту з Італії проходив над Грецією і Болгарією.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Пентагоні повідомили, що російський винищувач Су-30 здійснив небезпечне "перехоплення" американського P-8A Poseidon, коли той виконував завдання в міжнародному повітряному просторі.

Су-30 наблизився до P-8A Poseidon на 50 футів (15,24 метра) і перетнув курс американського літака справа наліво, в результаті чого той потрапив у форсажний струмінь винищувача. Його дія змусила літак США дати крен на 15 градусів при сильній турбулентності.