Російський винищувач перехопив літак ВПС США над Чорним морем

08:34, 28 листопада 2017
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У Пентагоні заявили, що американський літак виконував завдання в міжнародному повітряному просторі.

Ілюстрація / REUTERS

Російський винищувач Су-30 25 листопада здійснив "небезпечне перехоплення" американського патрульного протичовнового літака P-8A Poseidon над Чорним морем. Про це повідомляє CNN з посиланням на Пентагон.

"Американський літак виконував завдання в міжнародному повітряному просторі і не робив нічого, щоб спровокувати таке поводження з російської сторони", - заявила представник прес-служби Пентагону Мішель Балданза.

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Відзначається, що американський літак зазнав сильної турбулентності. За її словами, винищувач РФ пройшов на відстані приблизно 15 метрів (50 футів).

Співробітниця ВМС США повідомила, що перехоплення тривало близько 24 хвилин. «Небезпечні дії можуть завдати серйозної шкоди і травми всім задіяним повітряним екіпажам», - додала вона.

Раніше повідомлялося, що російський військовий літак пролетів над Білим домом.

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Теги: #Російський винищувач перехопив літак США#Росія перехопила літак США#літак США над Чорним морем