Садовий розповів про допит в СБУ у справі про позначення на карті України "ЛДНР"

Слідчі Служби безпеки України сьогодні, 4 грудня, допитали міського голову Львова Андрія Садового у справі про позначення на карті України «Д/ЛНР» під час Безпекового форуму.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, коментуючи допит в СБУ, Садовий зазначив, що з цього приводу також «будуть опитувати інших учасників форуму і спікерів».

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«Мене питали, хто був серед учасників форуму, розказав про ряд своїх зустрічей, вони це все записали. Відкривати кримінальні провадження за фактом розміщення статей на європейських сайтах - такого в нашій країні ще не було. Наскільки мені відомо, завтра мої колеги з «Інституту міста» (аналітичний центр – УНІАН) мають йти на допити. Напевно, СБУ буде викликати всіх учасників, партнерів. Ви собі уявляєте, учасники форуму приїжджають з цілого світу підтримати Україну, а їм тут – кримінальну справу. Це шок. Це є насправді удар і в бік керівництва держави, і в бік Служби безпеки України. Хто це закрутив – мені важко сказати», - заявив Садовий.

Як повідомляв УНІАН, слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за фактом презентації на Безпековому форумі у Львові карти України із позначенням на ній тимчасово окупованих територій держави, як так званих «народних республік Донецької та Луганської».

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) щодо можливого розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території, або державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

У справі про позначення на карті України «Д/ЛНР» під час Безпекового форуму на допит до СБУ на сьогодні, 4 грудня, було викликано мера Львова Садового.

Довідка УНІАН. У Львові 30 листопада стартував Lviv Security Forum, де обговорювався безпековий порядок в світі: чому існуючий не працює та яким буде новий.

Lviv Security Forum проходить з 30 листопада по 1 грудня у Центрі митрополита Шептицького.

Організатори Форуму: «Інститут просвіти», Український католицький університет, Інститут міста та Львівська міська рада.

Партнери Форуму: Фонд Ганса Зайделя та Чорноморський фонд регіонального співробітництва Black Sea Trust Фонду Джермана Маршалла.