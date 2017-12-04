СБУ викликала Садового на допит через скандал із позначенням "ЛДНР" на карті України

Служба безпеки України допитає міського голову Львова Андрія Садового у справі про позначення на карті України так званих «Д/ЛНР» під час Безпекового форуму у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, про це повідомив під час зустрічі з активістами і бійцями АТО, які сьогодні прийшли до міської ради вимагати його відставки у зв’язку з цим інцидентом, сам міський голова Львова Садовий.

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«Я прекрасно розумію, що аналізують Безпековий Форум у Львові, будуть пробувати його очорнювати, бо багато кому це не подобається. Я маю сьогодні о 15.00 йти в СБУ, тому що викликають мене як свідка по цьому форуму», – заявив Садовий.

Він також наголосив, що «СБУ замість того, щоб займатись терористами, будуть спілкуватись».

«Хоча я в той час мав бути у «Львівській Політехніці», бо приїжджає керівник ЮНЕСКО», - сказав мер.

Як повідомляв УНІАН, слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за фактом презентації на Безпековому форумі у Львові карти України із позначенням на ній тимчасово окупованих територій держави, як так званих «народних республік Донецької та Луганської».

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) щодо можливого розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території, або державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Раніше голова Львівської ОДА Олег Синютка подав заяву до СБУ з вимогою розслідувати факт, що трапився 30 листопада у Львові під час відкриття Безпекового форуму, коли на карті України тимчасово окуповані території були позначені, як так звані «народні республіки».

Довідка УНІАН. У Львові 30 листопада стартував Lviv Security Forum, де обговорювався безпековий порядок в світі: чому існуючий не працює та яким буде новий.

Lviv Security Forum проходить з 30 листопада по 1 грудня у Центрі митрополита Шептицького.

Організатори Форуму: «Інститут просвіти», Український католицький університет, Інститут міста та Львівська міська рада.

Партнери Форуму: Фонд Ганса Зайделя та Чорноморський фонд регіонального співробітництва Black Sea Trust Фонду Джермана Маршалла.