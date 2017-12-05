В ООН вирішили призупинити надання продовольчої допомоги жителям Донбасу

У Всесвітній продовольчій програмі (ВПП) заявили про рішення припинити надання продовольства та іншої гуманітарної допомоги жителям України, які постраждали внаслідок військового конфлікту на Донбасі.

Як повідомляє Deutsche Welle, речник гуманітарної організації заявив, що таке рішення про припинення постачання допомоги на схід України у наступні два місяці пов'язане із браком фінансування ВПП.

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За його словами, через проблеми з коштами для організації ставало дедалі складніше продовжувати реалізовувати свої програми в Україні.

У той же час, речник ВПП наголосив, що Всесвітня продовольча програма продовжуватиме свою діяльність в обмеженому режимі на сході України щонайменше до середини 2018-го року та буде й надалі стежити за ситуацією в країні.

Нагадаємо, на початку жовтня через «Новотроїцьке» до неконтрольованої території прослідувало 11 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Світової продовольчої організації ООН Представництва верховного комісара ООН в справах біженців. Вантаж призначався для жителів окремих районів Донецької області.