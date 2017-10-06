До неконтрольованої території Донецької області прибули 11 вантажівок з продуктами від ООН

Через «Новотроїцьке» до неконтрольованої території прослідувало 11 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Читайте такожНа Донбасі без чистої питної води можуть залишитися 750 тисяч дітей - ЮНІСЕФ

«Автівки перевозили продуктові набори загальною вагою понад 212 тонн від Світової продовольчої організації ООН Представництва верховного комісара ООН в справах біженців. Вантаж призначався для жителів окремих районів Донецької області», - повідомили у прикордонному відомстві.