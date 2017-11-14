Окупанти в Криму посилили переслідування кримських татар – Human Rights Watch

Російська влада в окупованому Криму посилила переслідування кримських татар з очевидною метою повністю придушити інакомислення на півострові.

На це вказує 14 листопада міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch, передає Радіо Свобода.

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«Російська влада в Криму постійно переслідує кримських татар за їхню гучну опозицію до російської окупації з моменту її початку в 2014 році. Вона (влада – ред.) зображує політично активних кримських татар як екстремістів та терористів, змусила багатьох до втечі і створила умови, щоб ті, хто вирішив залишитися, ніколи не почували себе вільними висловлювати їхні думки», – сказав директор Human Rights Watch по країнах Європи та Центральної Азії Г’ю Вільямсон.

Правозахисники вказують у своєму звіті на конкретні випадки переслідування, зокрема, затримання і штрафи за одиночні пікети, які в Росії формально вважаються єдиним способом протесту, що не вимагає попереднього дозволу влади.

З початку 2015 року російська влада заарештувала щонайменше 26 осіб за звинуваченням у причетності до ісламістського руху «Хізб ут-Тахрір», нагадують правозахисники. Вони вказують, що ця релігійно-політична організація є забороненою в Росії з 2003 року, але є легальною як в Україні, так і в більшості країн Європи.

Правозахисники наголошують, що Росія «як держава-окупант» має «поважати закони, які діяли в Криму на момент початку окупації». «Проте Росія відмовляється від статусу держави-окупанта та застосовує свої федеральні закони до Криму, включаючи криміналізацію діяльності, яка раніше на півострові не визнавалася кримінальною», – ідеться в повідомленні Human Rights Watch.