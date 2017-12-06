В Одесі відкрився перший в Україні музей бетону

В Одесі відкрився єдиний в Україні музей бетону. Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відкриття відбулася 5 грудня на Миколаївській дорозі, де розташований музей.

У даний час в музеї - 4 експозиційні зали, в яких розміщено понад 150 експонатів: зразки матеріалів, із яких виробляється бетон, різні прилади й устаткування, унікальні документи, зокрема ті, що стосуються археологічних розкопок із видобутку матеріалу для виробництва бетону.

За словами директора музею Артема Рудомьоткіна, в першому залі представлені мінерали, які використовуються в будівництві, та відповідна документація по них. Другий зал - історія комбінату, на базі якого відкрито музей, третій - кабінет інженера радянського часу, де відтворено антураж тієї епохи - шпалери на стінах, робочий стіл, старий дисковий телефон, друкарська машинка, шафа з кресленнями тощо.

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Четвертий зал присвячений техніці та інструментам, які використовуються при виробництві бетону і будівництві. Наприклад, рухливі макети підйомних будівельних кранів.

Серед представлених раритетів - австрійська рулетка 1890 року (у робочому стані) і журнал записів 1938 року.

Як зазначив Рудомьоткін, експонати збирали півроку по всій Україні, зокрема, їх купували на аукціонах, через Інтернет, на тематичних виставках.

«Бетон - універсальний матеріал, із якого можна створити практично все - від мініатюрної статуетки - до садових меблів і висотного будинку», - зазначив директор музею.

За його словами, експозиція музею має бути цікавою підліткам, молоді, студентам профільних вишів - майбутнім архітекторам, будівельникам.

Рудомьоткін відзначив, що такий музей, який є єдиним у СНД, працює безплатно. Колекція, багато експонатів якої зараз можна побачити тільки в книгах і в мережі Інтернет, постійно поповнюється.

Раніше у Вашингтоні відкрили музей Біблії.