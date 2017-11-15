Модно і гламурно: у Вашингтоні відкрили музей Біблії (відео)

Розташований у самому серці Вашингтона, в кварталі від Капітолію, музей поставив собі за мету довести, що Біблія - це модно і гламурно. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Шість поверхів атракціонів на будь-який смак. На кожному кроці тут - хайтек, плазми, квести, розмальовки, інтерв'ю. Також можна побачити розмальовані вручну видання епохи Відродження. Ще в музеї показують як раніше працювали перші принтери. Вхід у музей безкоштовний.

Проте бюджет не набагато менший за половину бюджета міста Київ.

«У 500 мільйонів доларів нам обійшлася купівля споруди та реновація», - каже директор музею.

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