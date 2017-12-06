Українські музиканти презентували "Марш нової армії" (відео)

Українські музиканти презентували відео на пісню "Марш Нової Армії". Його на своїй сторінці у Facebook опублікував музикант Олег Скрипка.

"Присвячуємо її героям, які захищають Батьківщину і вже є частиною нового війська України!", - йдеться в описі до запису.

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Як повідомляв УНІАН, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил. Саме цього дня 1991 року було ухвалено Закон "Про Збройні Сили України". А День Збройних Сил України був заснований постановою Верховної Ради України в 1993 році.

Зазвичай свято відзначається урочистою церемонією покладання квітів до могили Невідомого солдата, божественною літургією. У війську проходять урочисті збори, церемонія вручення державних нагород та святковий концерт.