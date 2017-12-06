В Україні відзначається День Збройних сил (відео)

09:30, 06 грудня 2017
Суспільство
560 1

Саме цього дня, 6 грудня 1991 року було ухвалено Закон "Про Збройні Сили України".

Українські військові / REUTERS

Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил. Саме цього дня 1991 року було ухвалено Закон "Про Збройні Сили України". А День Збройних Сил України був заснований постановою Верховної Ради України в 1993 році.

Зазвичай свято відзначається урочистою церемонією покладання квітів до могили Невідомого солдата, божественною літургією. У війську проходять урочисті збори, церемонія вручення державних нагород та святковий концерт.

Читайте такожПорошенко пообіцяв бійцям в зоні АТО премії з нагоди Дня захисника України

За традицією, кожен рік президент України вітає всіх службовців української армії, відзначаючи значну роль цих людей у підтримці Україною свого незалежного статусу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #українська армія#українські військові#Збройні Сили України