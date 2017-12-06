Головні вірусні ролики 2017 року змонтували в одне відео

Канадський режисер Люк Бержерон змонтував і опублікував на YouTube відео, в якому об'єднав фрагменти з 314 вірусних роликів, що вийшли в період з грудня 2016-го по листопад 2017-го року.

У відео зібрані екстремальні записи паркурщиків, плавання з акулами, яскраві подорожі, а також кліп групи "Ленінград". А ще танці, польоти на повітряних кульках і пропозиції руки і серця.

У підписі до ролика режисер зазначив, що на його створення пішло 280 годин. На пошук цікавих відео він витрачав по 40 годин на тиждень.

Як повідомляв УНІАН, Google опублікував список найбільш популярних відео на YouTube в 2017 році.