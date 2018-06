Google опублікував список найбільш популярних відео на YouTube у 2017 році (всі відео)

Компанія Google назвала найпопулярніші відео року на YouTube в світі. Про це йдеться в прес-релізі компанії, передає 112.ua.

Найпопулярніші відео і музичні кліпи 2017 року були відібрані на основі кількості і часу переглядів, кількості пересилань, коментарів, лайків і т. д. В сумі 10 найпопулярніших трендових відео року набрали більше 633 млн переглядів.

Відзначається, що шоу талантів на YouTube популярні вже не перший рік – america's Got Talent, britain's Got Talent, The Voice ‒ в 2017 році кліпи з цих шоу подивилися більше 2,8 мільярдів разів. А відео з шоу-дебютанта в списку The Mask Singer (Співак в масці) стало номером один у Топ-10 трендових відео року. Це шоу вийшло в 2016 році у Кореї, його вже адаптували в Таїланді, В'єтнамі, Китаї, і сьогодні відео виступів учасників шоу в сумі налічують вже більш 3 мільярдів переглядів, що робить його найбільш популярним талант-шоу 2017 року на YouTube.

Топ-10 відео 2017 року в світі:

1.Until We Will Become Dust - Oyster Masked | THE MASK SINGER 2

2. ED SHEERAN - Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography

3. Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect (реклама Oreo)

4. Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer - america's Got Talent 2017

5. Ed Sheeran Carpool Karaoke

6. Lady Gaga's FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL

7. "INAUGURATION DAY" — A Bad Lip Reading of Donald Trump's s Inauguration

8. history of the entire world, i guess

9. In a Heartbeat - Animated Short Film

10. Children interrupt BBC News interview - BBC News

Що стосується музичних відео, в десятку найпопулярніших музичних відео в цьому році увійшли пісні від артистів з Пуерто-Ріко, Колумбії, Франції, Іспанії, Куби, США і Великобританії.

Топ-10 музичних відео 2017 року в світі:

1.Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

2. Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

3. J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)

4. Maluma - Felices los 4 (Official Video)

5. Bruno Mars - that's What I Like [Official Video]

6. Chris Jeday - Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

7. 05. El Amante - Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)

8. Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)

9. DJ Khaled - i'm the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

10. Enrique Iglesias - SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році був побитий рекорд за кількістю переглядів кліпу Psy - "Gangnam Style", який тримався 5 років. Тепер лідером з 4,4 млрд переглядів Luis є Fonsi - "Despacito".