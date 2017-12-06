Луценко заявив про завершення розслідування більшості справ Майдану

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що розслідування більшості кримінальних проваджень щодо злочинів проти учасників акцій Євромайдану у 2013-2014 роках завершено.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу з трибуни Верховної Ради.

«Більшість справ Майдану завершено. Ті, хто не втік, - виконавці - знаходяться в судовому розгляді. Ті, хто втекли, більшість завершено слідство, і ми отримуємо від судів дозвіл на заочне засудження. Фокус суспільства треба перенести на судові засідання. Це не знімає з нас обов'язку далі працювати над залишками так званих справ Майдану і справи Януковича», - сказав Луценко.

Також, за його словами, розслідування кримінальних проваджень у Генпрокуратурі щодо всіх високопосадовців оточення колишнього президента України Віктора Януковича «фактично завершено».