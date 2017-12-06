Луценко заявив про завершення розслідування більшості справ Майдану
Генеральний прокурор вважає, що наразі фокус суспільства треба перенести на судові засідання.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що розслідування більшості кримінальних проваджень щодо злочинів проти учасників акцій Євромайдану у 2013-2014 роках завершено.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу з трибуни Верховної Ради.
«Більшість справ Майдану завершено. Ті, хто не втік, - виконавці - знаходяться в судовому розгляді. Ті, хто втекли, більшість завершено слідство, і ми отримуємо від судів дозвіл на заочне засудження. Фокус суспільства треба перенести на судові засідання. Це не знімає з нас обов'язку далі працювати над залишками так званих справ Майдану і справи Януковича», - сказав Луценко.
Також, за його словами, розслідування кримінальних проваджень у Генпрокуратурі щодо всіх високопосадовців оточення колишнього президента України Віктора Януковича «фактично завершено».