Луценко: до Нового року українці будуть "позбавлені нещастя" слухати і читати певні "ватні" ЗМІ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що прокуратура рухається в напрямку спецконфіскації медіахолдингу Сергія Курченка.

Про це генпрокурор заявив на брифінгу у Києві.

Читайте такожЗатримання Саакашвілі: сутички, барикади, бруківка і все інше, що зараз відбувається у Києві (онлайн)

«Справа організованого злочинного угруповання Сергія Курченка рухається, ми не тільки пред’явили йому підозру, а й наклали арешт на багато майна… Відбулася спецконфіскація Одеського нафтопереробного заводу, який Курченко хотів із допомогою Саакашвілі після приходу до влади повернути назад. Також ми спецконфіскували все, що пов’язане з футбольним клубом «Металіст», про який Курченко також хотів домовитися – про його повернення назад», – сказав Луценко.

«І дійсно ми рухаємося в тому ж напрямку щодо медіахолдингу. Зараз в інтересах слідства я не можу розголошувати, коли відповідне рішення вступить в законну силу, але сподіваємося, що до Нового року українці будуть позбавлені нещастя слухати певні «ватні» й читати певні проросійські «ватні» видання», – заявив він, відповідаючи на питання щодо UMH.

Як повідомляв УНІАН, Луценко заявив, що лідер партії "Рух Нових сил" Міхеїл Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні і сприяння членам злочинного угруповання Віктора Януковича та Сергія Курченка у зупиненні їх кримінального переслідування.