У Києві встановили головну ялинку країни (відео)

Головну ялинку України вже встановили на Софійській площі. Дерево привезли до столиці з Карпат. Встановили її у четвер, 7 грудня, а прикрасити мають вже найближчими днями.

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Киян та гостей столиці попереджають: поки не лякайтеся, що зелена красуня лисувата. Частину гілок втратили дорогою до Києва, а частину навмисне відрізали, їх потім будуть ще "пришивати".

Як повідомляв УНІАН, Новий рік у центрі Києва цьогоріч буде "неоновим". Головною окрасою стане ялинка заввишки 30 метрів, прикрашена метровими ліхтарями, що триматимуться на канатах. Тисяча іграшок і 3,6 км гірлянд будуть кожного дня світитися іншими кольорами.