Метрові ліхтарі та кілометри гірлянд: журналісти дізналися, якою буде головна ялинка України (відео)

Новий рік у центрі Києва цьогоріч буде "неоновим". Так назвали свято його організатори. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Головною окрасою стане ялинка заввишки 30 метрів, прикрашена метровими ліхтарями, що триматимуться на канатах. Тисяча іграшок і 3,6 км гірлянд будуть кожного дня світитися іншими кольорами. Прикраси вартістю 2,7 млн гривень уже купили за кошти меценатів. Загалом на свято хочуть витратити 27 млн гривень – це 9,5 тисяч мінімальних зарплат українців.

Зазначається що дерево ж уже підібрали на Івано-Франківщині, однак ще не рубали його. Встановити головний атрибут зимових свят планують біля Софії Київської, однак не настільки близько до храму, як це було востаннє.

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Тим часом на сайті Київради з’явилася петиція з проханням зберегти 100-річну ялинку, а замість неї встановити в центрі столиці штучну. Організатори такі пропозиції дивуються, бо штучна аналогічної висоти буде дорожчою і коштуватиме приблизно 5 млн гривень. Це невигідно, адже після свят звичайну ялинку розпилюють і продають на сувеніри та артоб’єкти, а гроші передають у лісництво для висаджування нових дерев.

Тому, найпевніше, головна ялинка країни залишиться натуральною, а оцінити її можна буде вже на свято Миколая 19 грудня, коли заплановане її офіційне відкриття.

Раніше УНІАН розповідав, як українці "одягають" новорічні ялинки.