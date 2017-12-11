У Львові без води залишилися 100 тисяч жителів: люди носили сніг до квартир

Сто тисяч жителів Львова без води залишила аварія на магістральному водогоні. Ремонтні роботи там розтягнулися на всі вихідні. Підвозити воду до жителів машинами почали тільки на другий день після зникнення її в кранах. Людям довелося навіть носити відрами сніг і розтоплювати його в квартирах. Про це повідомляє ТСН.

Воду у Личаківському районі Львова припинили постачати ще в п'ятницю. Водопровід, на якому сталася аварія, - довжиною у сімдесят кілометрів, тому ділянку, де прорвало трубу, шукали цілу ніч. Знайшли в полі за двадцять кілометрів від Львова. Відремонтували водопровід за кілька годин, а спускали воду з труби круглі добу.

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За словами начальника відділу зв'язків з громадськістю ЛКП "Львівводоканал" Уляни Горбатої, майже 50 кілометрів довелося спустошити, щоб працівники змогли виконати зварювальні роботи. Ще майже добу треба було чекати, щоб наповнити водопровід. У Львівводоканалі пообіцяли, що вода сьогодні вранці з'явиться у будинках. Однак також попередили. що вживати воду можна буде тільки через певний час.

Як повідомляв УНІАН, у Києві бульвар Верховної Ради залило окропом через прорив тепломережі.