У Києві бульвар Верховної Ради залило окропом через прорив тепломережі

У Дніпровському районі Києва, на бульварі Верховної Ради стався прорив тепломережі, внаслідок чого вулицю затопило окропом. На місці прориву тепломережі прямо посеред проїжджої частини утворилася яма. Про це повідомляє кореспондент "112 Україна" з місця подій.

"Вночі на бульварі Верховної Ради прорвало тепломережу біля будинку № 3, утворилася величезна яма посеред проїжджої частини. Тут досі лежать залишки асфальту, пісок, вода стоїть. Цей ділянку обгородили комунальні служби спеціальним парканом і захисною стрічкою. Раніше повідомлялося, що тут працювали поліцейські, вони чергували, щоб водії не порушували правила дорожнього руху", - передає кореспондент. Відзначається, що в результаті прориву тепломережі гарячою водою затопило частину самого бульвару та проспекту Миру.

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"Станом на цю годину тут правоохоронців немає, тому водії дозволяють собі порушувати ПДР, проїжджають по бульвару, а не об'їжджаючи будівельників. Залило частина самого бул. Верховної Ради і частина проспекту Миру. Очевидці в соцмережах повідомляють, що вода настільки швидко пробивала, що буквально за 5 хвилин все дорожнє полотно покрилося окропом. За нашою інформацією, в довколишніх будинках поки немає гарячого водопостачання", - додала кореспондент.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на вул. Еспланадній стався прорив труби з гарячою водою. Всю вулицю заполонила пара.