На Житомирщині повернули державі більше 10 тисяч га землі з покладами бурштину

На Житомирщині прокуратура разом з обласною радою повернула державі через суд більше 10 тис. га землі з покладами бурштину.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, відповідне рішення ухвалив 11 грудня Житомирський окружний адміністративний суд.

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Дозвіл на вивчення та розробку надр бурштину площею понад 10 тис. га у 2016 - му році надала товариству з обмеженою відповідальністю «Амбер Холдинг» Державна служба геології та надр України.

Товариство мало розробляти родовища бурштину Козюлівської ділянки в Овруцькому районі.

Тепер цей спеціальний дозвіл визнали протиправним і скасували.

Прокуратура встановила, що його виділили без процедури аукціону і з порушенням вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами.

Також з виділенням цих земель не погоджувалася Житомирська обласна рада.

Загалом же, цьогоріч прокуратурою області в інтересах держави та Житомирської обласної ради було заявлено 6 аналогічних позовів про скасування незаконних дозволів на розробку ділянок надр бурштину площею понад 18 тис. га в Овруцькому та Олевському районах Житомирщини.