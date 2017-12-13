МВС Білорусі зупинило перевірку обставин зникнення Павла Гриба у Гомелі

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Білорусі тимчасово зупинило перевірку щодо обставин зникнення на білоруський території у серпні цього року 19-річного українця Павла Гриба, повідомив радіо Свобода речник МВС Білорусі Костянтин Шалькевич.

Читайте такожБатько повідомив про погіршення стану здоров'я утримуваного в РФ Павла Гриба Перевірку за заявою батька Павла Гриба проводило управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому.

«У рамках перевірки направлені запити до органів внутрішніх справ Російської Федерації, на даний час до отримання відповідей перевірка припинена, остаточне рішення по ній не ухвалене», – сказав Шалькевич.

Таким чином, відповіді від МВС Білорусі щодо обставин зникнення Павла Гриба не отримали ані батько, ані українська влада.

Павло Гриб у серпні цього року зник у білоруському Гомелі, пізніше його знайшли у СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

Краснодарський районний суд Росії 19 грудня проведе засідання щодо запобіжного заходу для Павла Гриба.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, 19-річний Павло Гриб по інвалідності має постійно приймати підтримуючі препарати.

За даними правозахисників, близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого Криму.