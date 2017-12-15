Тука розповів про ознаки м'якого сепаратизму на Закарпатті

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука вважає, що в Закарпатській області є прояви так званого м'якого сепаратизму.

Існували регіони, які з перших днів незалежності фактично були віддані під управління місцевих еліт в обмін на лояльність до центральної влади, нашої країни "ніколи не було ні в Криму, ні на Донбасі, ні на Закарпатті", - розповів він на чаті в "Главреді".

"... Те, що зараз увага прикута до подій на Закарпатті щодо величезної кількості угорських паспортів, щодо наявності прапорів іншої держави в державних установах, щодо вживання іноземної мови під час офіційних заходів, з моєї точки зору, це — один із шляхів так званого м'якого сепаратизму", — зазначив заступник міністра.

Читайте такожЛюди не можуть отримувати українську і російську пенсії одночасно – Тука

За його словами, "чиновники, які вдають, що цього не відбувається, просто не на своєму місці". "Щодо можливості сепаратизму на Волині, Галичині, то я не бачу там загрози", — додав він.

"По-перше, не в тій стадії... зараз українсько-польські відносини, по-друге, не в стані такої потужності у Польщі ці крайні праві націоналістичні угруповання, і в середині наших західних областей немає такої концентрації прихильників "польського світу" або прихильників відділення. А серед переважної більшості галичан немає відчуття якоїсь своєї особливості", — пояснив Тука.

Раніше Тука вкрай несхвально висловився про ідею "відпустити Донбас, відмежуватися від нього стіною і жити своїм життям".