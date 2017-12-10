Тука: вважаю ворогами українців, які закликають "відпустити Донбас"

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, а також колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука вкрай несхвально висловився про ідею "відпустити Донбас, відмежуватися від нього стіною і жити своїм життям". Про це він заявив під час чату на "Главреді".

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"У першу чергу я б хотів відпустити тих людей, які про це говорять. Чим далі відпустити, тим краще для України. Будь-яка монета має дві сторони, будь-які оплески робляться двома руками. Давайте візьмемо в якості прикладу Захарченко, який говорить: "Донбас треба від'єднати від України ". Сепаратист, гад, негідник, сволота. А тепер інший діяч - у вишиванці, шароварах із зачіскою-"оселедцем" та бандурою. І він каже:" Донбас треба відділити від України ". Знайдіть відмінності між ними? Відмінності лише зовнішні. Один ходить в косоворотці і постолах, а інший - вишиванці і чоботях. В обох теза одна - роз'єднати Україну. Тому я вважаю ворогами як першого, так і другого", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що на думку Туки, "завдання України — прагнути роздрібнити Росію на частини".