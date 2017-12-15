У Києві відкрили першу резиденцію Святого Миколая (відео)
18:27, 15 грудня 2017Суспільство
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Найближчим часом в столиці відкриють ще три "філіали".
У Києві офіційно відкрили першу резиденцію Святого Миколая
У Києві офіційно відкрили першу резиденцію улюбленого святого дітлахів – Миколая. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зупинку Чудотворець зробив у музеї в Пирогові. І хоч до свята ще чотири дні, від малечі вже немає відбою. За подарунками вишиковуються в черги і віршами та піснями доводять, що заслужили прихильність Миколая. Він із такою кількістю клієнтів не справляється, і тому найближчим часом у Києві відкриють іще три резиденції з дублерами святого.
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