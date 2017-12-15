У Києві відкрили першу резиденцію Святого Миколая (відео)

У Києві офіційно відкрили першу резиденцію улюбленого святого дітлахів – Миколая. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зупинку Чудотворець зробив у музеї в Пирогові. І хоч до свята ще чотири дні, від малечі вже немає відбою. За подарунками вишиковуються в черги і віршами та піснями доводять, що заслужили прихильність Миколая. Він із такою кількістю клієнтів не справляється, і тому найближчим часом у Києві відкриють іще три резиденції з дублерами святого.

Читайте такожВідкриття головної ялинки України у Києві: стала відома програма

Раніше повідомлялося, що у Києві почали прикрашати головну ялинку країни.